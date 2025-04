Grupo busca apoio para tirar do papel obra de pavimentação de estrada entre Novo Hamburgo e Taquara

O prefeito de Parobé, Gilberto Gomes, recebeu integrantes da Comissão Pró-Asfalto Lomba Grande, grupo que vem articulando apoio regional para a pavimentação completa da Estrada Integração, que serve como ligação entre os vales do Sinos e do Paranhana. A comissão está visitando municípios da região e promovendo encontros com representantes do Executivo e do Legislativo local, buscando consolidar uma frente de apoio à demanda.

A estrada, que inicia em Lomba Grande, no município de Novo Hamburgo, pela Estrada Afonso Strack, atravessa Sapiranga e Parobé, chegando até a ERS-020 em Taquara, pela rua Gaspar Silveira Martins. De acordo com o prefeito Gilberto Gomes, a obra é uma demanda histórica da população dos municípios cortados pela via.

"Essa é uma reivindicação antiga das comunidades que vivem ao longo dessa estrada. A pavimentação pode trazer mais segurança e fomentar o desenvolvimento econômico dos dois vales. Além disso, é uma alternativa estratégica à ERS-239, seja para o escoamento da produção ou para facilitar o deslocamento dos moradores. Vamos integrar essa ação, elaborando um projeto para a execução dessa obra no trecho que cruzará por Parobé", destacou.