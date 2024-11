Lajeado e Arroio do Meio vão manter ponte de ferro

O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel e o secretário da Fazenda e coordenador da Defesa Civil, Valdecir Crecencio, estiveram reunidos nesta quarta-feira (27) com o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, tenente coronel Maya. O intuito da visita foi firmar um acordo entre os dois municípios e o Exército, solicitando a permanência da ponte de ferro, localizada em Forqueta Baixa, após o dia 31 de dezembro.

Conforme cronograma da Operação Vale do Taquari 2, em 31 de dezembro a ponte do Exército seria retirada, em função da construção da ponte permanente. Neste sentido, as coordenadorias de Defesa Civil dos dois municípios solicitaram ao Exército a permanência da ponte, que já está garantida. Todavia, há ajustes e requisitos a serem cumpridos para esta permanência, estando tudo ajustado entre as três partes envolvidas.