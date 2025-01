EGR libera trânsito em estiva sobre o Rio Forqueta, no Vale do Taquari

a travessia do tipo "passagem molhada", construída sobre o Rio Forqueta, e localizada entre Lajeado e Arroio do Meio, nas proximidades da ponte do exército. A estrutura, chamada de estiva, foi criada para agilizar o trânsito na região, enquanto a ponte permanente não fica pronto - a previsão é para final de março A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) liberou, nesta segunda-feira (6),, e localizada entre Lajeado e Arroio do Meio, nas proximidades da ponte do exército. A estrutura, chamada de estiva, foi criada para agilizar o trânsito na região, enquanto a ponte permanente não fica pronto -

A travessia conta com uma extensão total de 400 metros e irá facilitar a circulação dos motoristas, permitindo a passagem dos condutores no sentido de Lajeado para Arroio do Meio. Dessa forma, a Ponte do Exército poderá ser utilizada exclusivamente por aqueles que trafegarem no sentido contrário, ou seja, de Arroio do Meio para Lajeado.

A estrutura possui 13 galerias de concreto armado com dois metros cada, formando um conjunto de cinco metros de largura com 30 metros de comprimento. A pista de rolamento que fará a aproximação à passagem é composta por uma camada de um metro de espessura formada por blocos de rocha e o pavimento formado por sub-base de rachão e base de brita graduada. Para a segurança dos motoristas que trafegam pela passagem, o limite de velocidade foi definido a 30 km/h, sem restrição para o tipo de veículos, inicialmente.

A EGR ressalta que o funcionamento da travessia dependerá do nível do Rio Forqueta, ou seja, quando houver uma elevação superior a dois metros acima do nível normal, o fluxo poderá ser interrompido, a fim de garantir a segurança. Com o início do funcionamento, não há mais interrupções do trânsito no trecho.