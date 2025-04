Roger Machado indica que irá renovar com o Inter até o final desta semana

O técnico Roger Machado estreou em noites de Libertadores no Beira-Rio com a vitória do Inter por 3 a 0 sobre o Atlético Nacional, da Colômbia, com mais uma atuação imponente na temporada. Após a partida, em entrevista coletiva, o comandante falou sobre o resultado e o planejamento para o futuro.

A principal resposta foi sobre a renovação de contrato que, segundo ele, “está próxima e deve ser assinada até o final da semana”. Ele tem vínculo até o final do ano e deve fechar até 2026, quando se encerra a gestão Alessandro Barcellos.

No mais, Roger celebrou a atuação, as opções que tem do meio para frente é o momento de Alan Patrick, autor dos três gols nesta noite de Libertadores. O foco, agora, está no duelo deste domingo, contra o Fortaleza, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa.