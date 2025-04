Com três gols de Alan Patrick, Inter vence o Atlético Nacional pela Libertadores

Na estreia do Beira-Rio na Libertadores, o Inter venceu o Atlético Nacional da Colômbia por 3 a 0 e assumiu a 1ª colocação do Grupo F após a 2ª rodada. Diante de mais de 40 mil colorados, a equipe do técnico Roger Machado fez valer o fator casa e conquistou o primeiro triunfo na competição na noite desta quinta-feira (10). Os três gols foram marcados por Alan Patrick, sendo dois de pênalti e um com bola rolando. Os colombianos fizeram um enfrentamento duro, mas a expulsão de Hinestroza não deu chances de uma reação.

Quem começou apresentando perigo foram os visitantes. Aos cinco minutos, em uma arriscada saída colorada, Alan Patrick perdeu a bola e Hinestroza achou, livre, Morelos que bateu mascado para fora. A resposta alvirrubra veio aos 17, em um ótimo passe de Carbonero por trás da defesa. Wesley recebeu de frente para o gol, driblou o marcador e Ospina realizou grande defesa.

Empurrado pela torcida, o primeiro feito da partida ficou muito perto de acontecer. Aos 21, Valencia foi servido por Wesley na frente do goleiro colombiano, mas o camisa 13, por conta da força do passe, não pegou em cheio na pelota, adiando a abertura do placar. Continuando a pressão, Alan Patrick cobrou escanteio e Fernando cabeceou rente ao ângulo, quase arrancando gritos de gol da torcida.

Na volta para o segundo tempo, a equipe do técnico Roger Machado não deu tempo para o adversário respirar. Aguirre lançou para Wesley que foi derrubado pelo marcador na área e o pênalti foi assinalado. Na marca da cal, Alan Patrick deslocou o goleiro e abriu o placar no Beira-Rio.

Quem achou que o Atlético iria se retrair após sofrer o gol, pensou errado. Morelos, aos cinco minutos ajeitou e bateu com força, exigindo a defesa do goleiro colorado. Entretanto, a principal chance veio aos oito. Com uma bola lançada em profundidade, Viveros foi mais rápido que Rogel e ficou cara a cara com Anthoni. O camisa 19 alviverde finalizou em cima do arqueiro e desperdiçou a chance do empate.

A partida, que era marcada por disputas acirradas entre as equipes, teve seu rumo alterado com a expulsão de Hinestroza, aos 24 minutos. Desta maneira, o jogo ficou extremamente confortável para os mandantes. Conforto este, que aos 38 minutos, teve Alan Patrick para ampliar o marcador. Vitinho foi derrubado na área e novamente o juiz marcou o pênalti. O camisa 10 bateu com confiança e fez o segundo no Beira-Rio. E em um curto espaço de tempo, o capitão estreou no estádio colorado pela Libertadores com um hat-trick. Aos 44, o artilheiro da noite recebeu de Aguirre e guardou mais um.

O Inter, agora, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Colorado enfrenta o Fortaleza, no Ceará, neste domingo (13), às 20h, em confronto válido pela 3ª rodada da competição. Já pela Libertadores, o Alvirrubro recebe o Nacional-URU, no Beira-Rio, no dia 22 de abril, às 21h30min.



Inter (3) - Anthoni; Braian Aguirre, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Carbonero (Vitinho), Wesley (Tabata) e Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.



Atlético Nacional (0) - Ospina; Román, Aguirre, Tesillo, Candido; Campuzano, Zapata (Rivero) e Cardona; Hinestroza (expulso), Morelos e Viveros. Técnico: Javier Gandolfi.



Árbitro - Felipe Gonzales