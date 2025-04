República Dominicana vive luto com 218 mortes após desastre em boate

Mais de 48 horas após o teto da boate Jet Set desabar em Santo Domingo, capital da República Dominicana, equipes de emergência continuam retirando cadáveres do local. O número de mortos chegou a 218 nesta quinta-feira (10), segundo autoridades de resgate.

O teto da casa noturna desabou na madrugada de terça-feira (8) durante show do cantor de merengue Rubby Pérez, que também está entre os mortos. Do alto, é possível ver a estrutura da boate com um enorme buraco ao centro, deixado pelo desabamento do teto. Já poucos curiosos e familiares restavam no entorno do local nesta quinta.

Mais de 300 socorristas trabalham com a ajuda de dois cães farejadores entre os escombros de tijolos, lâminas de zinco e barras de aço da boate. Um guindaste de construção e martelos hidráulicos apoiam a remoção de blocos. "Infelizmente e com pesar, há 218 pessoas mortas como dado preliminar", afirmou à imprensa o diretor do Centro de Operações de Emergências (COE), Juan Manuel Méndez. "Nossas equipes de resgate já estão concluindo os trabalhos", acrescentou. "Lamentamos esta tragédia que atinge o povo dominicano". Méndez informou também que 189 pessoas foram resgatadas com vida.

O teto da Jet Set desabou às 0h44min, no horário local, nesta terça-feira (01h44min em Brasília). Vídeos nas redes sociais mostram o momento do incidente. Algumas das imagens revelam que pedaços do teto começaram a se desprender da estrutura, o que afasta alguns dos clientes presentes.

O governo anunciou que abrirá uma investigação sobre o incidente assim que as operações de resgate terminarem. Vários vídeos terminam após um grande barulho, gritos e as luzes se apagando. Em algumas imagens é possível ver que o teto desabou enquanto Pérez cantava no palco. Autoridades mobilizaram 370 socorristas para as buscas na estrutura, que, vista de cima, revela o enorme buraco no local onde o teto colapsou.