Incêndio em boate mata 59 na Macedônia do Norte

Um incêndio em uma boate matou ao menos 59 pessoas e feriu ao menos 150 na Macedônia do Norte neste domingo (16), segundo o Ministério do Interior do país. Cerca de 1.500 pessoas estavam na boate, localizada na cidade de Kocani, localizada a 100 quilômetros da capital, Escópia. O público assistia a um show de hip hop, quando o incêndio começou.

O fogo teria sido causado por um efeito pirotécnico utilizado na apresentação da banda que se apresentava. "Faíscas causaram o incêndio, e o fogo se espalhou pela discoteca", disse o ministro do Interior, Pance Toskovski.

O primeiro-ministro Hristijan Mickoski lamentou a tragédia em uma publicação no X. "Este é um dia difícil e muito triste para a Macedônia. A perda de tantas vidas jovens é irreparável, e a dor das famílias, entes queridos e amigos é imensurável', escreveu.

O ministro do interior, Panche Toshkovski, anunciou as vítimas em entrevista coletiva no domingo. Ele afirmou que os efeitos no palco desencadearam um incêndio que se espalhou rapidamente.

Líderes de toda a Europa recorreram às mídias sociais para expressar solidariedade. Entre eles, Úrsula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Antonio Costa, líder do Conselho Europeu. Angela Aggeler, embaixadora dos EUA na Macedônia do Norte, também postou sobre o incidente no X: "Coração se parte" pelas vítimas.

O desastre é um dos incêndios mais mortais em casas noturnas que ocorreram em pelo menos uma década. Em 2015, uma boate lotada em Bucareste, na Romênia, foi tomada pelas chamas depois que uma pirotecnia foi utilizada durante um show, deixando 64 pessoas.

Dois anos antes, mais de 240 pessoas morreram após um incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Artefatos pirotécnicos também foram usados dentro da boate quando o incêndio começou.