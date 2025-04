Santa Cruz do Sul quer receber evento tradicionalista

O prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes, recebeu representantes da 5ª Região Tradicionalista (5ª RT). O motivo do encontro foi o de discutir a possibilidade de Santa Cruz sediar, novamente, a 36ª Festa Campeira do RS (Fecars), em 2026, e que neste ano ocorreu de 13 a 16 de março, no Parque de Eventos.

De acordo com a coordenadora da 5ª RT, Marisa Rossa, a maioria das 30 regiões que esteve na 35ª Fecars deste ano, aprova para que Santa Cruz do Sul possa sediar o evento em 2026. "Acreditamos que os coordenadores das trinta regiões tradicionalistas têm grande apreço por Santa Cruz do Sul, por vários motivos. Pela infraestrutura que a cidade oferece, pela rede hoteleira e principalmente pela localização central no Estado. Vamos defender a proposta de que em 2026 a Fecars ocorra aqui novamente", afirmou ela.

Em sua fala, o prefeito manifestou o desejo de que a 36ª Fecars realmente ocorra no município. "O evento deste ano foi um sucesso, atraindo muita gente para cá. Até o ano que vem a estrutura do Parque de Eventos estará ainda melhor e com condições plenas para receber bem todos os visitantes", garantiu Moraes.

O prefeito assegurou ainda que os acessos ao local serão melhorados. "Vamos pavimentar as ruas de acesso, construir mais sanitários, revitalizar o galpão e fazer todo um embelezamento para que todos se sintam confortáveis e aproveitem bem o espaço", finalizou. A Fecars deste ano atraiu um público de mais de 10 mil pessoas.