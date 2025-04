Sem continência para Trump, defende deputado petista

O deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT) cobrou da oposição, principalmente dos bolsonaristas, que se manifestem sobre o presidente norte-americano Donald Trump. "Onde eles estão? Alguém ouviu eles falarem algo contrário? Não. Alguém viu o Tarcísio de Freitas (Republicanos, foto), governador de São Paulo, que será um dos estados mais prejudicados, falar algo sobre esse tarifaço? Não. Eles silenciam, são covardes referente àquilo que prejudica a economia brasileira. Gostaria que assim como Lula e nós da esquerda, que defendemos o País, a direita e a extrema-direita não batessem continência para Trump", disparou.

Instabilidade econômica

O parlamentar questionou o plenário. "A pergunta que se faz é: tem algum empresário, economista brasileiro, vendo o tarifaço do Trump e dizendo que isso faz bem para a economia? Ninguém. Aliás, a instabilidade que Trump está causando na economia ninguém consegue explicar; é o pior que pode acontecer no mundo empresarial."

Em defesa do Brasil

"Estamos aqui para defender o Brasil. O nosso País não depende da economia dos Estados Unidos, o Brasil tem boas reservas internacionais, tem boas relações com a China, o presidente está em Honduras participando da Celac, que são as comunidades latino-americanas e caribenhas para formarmos um outro processo de enfrentamento sobre esse autoritarismo que Trump impôs sobre as nações", diz o parlamentar .

Reagindo economicamente

"A sorte é que temos o presidente Lula, porque nós estamos reagindo economicamente, investindo na nossa indústria, fazendo gerar emprego, desenvolvendo o nosso País. Nós aprovamos o projeto da reciprocidade, o Brasil soberanamente está colocando condições para não prejudicar tanto a economia brasileira", comemora Bohn Gass.

Gratificação Natalina

O deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (Republicanos) defende projeto de sua autoria que contempla beneficiários do BPC. "São em torno de R$ 4,7 milhões no BPC que recebem apenas o auxílio mensal de um salário-mínimo, sem direito à gratificação natalina e que, ao longo da vida, contribuíram com seu trabalho; muitos deles por serem portadores de deficiência e serem incapacitados para a atividade laboral", afirmou.

Aeroclube de Canela

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) fez duras críticas à Infraero: "Está enxotando o aeroclube de Canela do espaço em que ele está instalado há 75 anos, recebeu notificação da Infraero para deixar o espaço ou pagar um alto aluguel. O aeroclube não tem fins lucrativos, presta serviços relevantes à comunidade e foi importante no auxílio às vítimas das enchentes no RS".