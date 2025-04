Shoppings de Porto Alegre preparam ações para o feriado de Páscoa

Shoppings de Porto Alegre e Região Metropolitana entram no clima da Páscoa com programações dedicadas às crianças a partir desta sexta-feira (11), e seguem até o final do mês. Atividades são gratuitas e incluem espetáculos, gincanas, caça ao coelho e até a chegada do próprio coelhinho da Páscoa.

Confira ações de Shoppings de Porto Alegre e Região

Iguatemi

O Shopping Iguatemi preparou uma série de atividades especiais para a criançada nos próximos dois finais de semana, como a Gincana do Sr. Coelho, que será realizada nos dias 12, 13, 19 e 20 de abril, às 14h, 16h e 18h. Para participar, basta resgatar o cupom gratuitamente pelo aplicativo do shopping. A ação conta com patrocínio da Lugano.

Também, uma Parada de Páscoa irá invadir o shopping no dia 19, às 17h. O Sr. Coelho estará acompanhado de outros seis personagens num cortejo coreografado que irá dançar e interagir com o público.

Pontal Shopping

No domingo (13), o Pontal Shopping recebe o espetáculo Encantos de Páscoa, apresentado pela Cia Lúdica. A partir das 17h, no 3º piso, o público poderá conferir um pocket show musical repleto de personagens, música e interação, que promete encantar crianças e adultos com uma narrativa lúdica e emocionante. A entrada é gratuita.

BarraShoppingSul

Os pequenos, dos 3 aos 12 anos de idade, poderão fazer uma "Caça aos Ovos" pelos diversos espaços do BarraShoppingSul para encontrar um coelho de Páscoa premiado. A ação vai ocorrer de 10 a 17 de abril, sempre das 14h às 20h, gratuitamente.

Para participar, a criança e seu responsável devem fazer check-in na atividade através do aplicativo do Barra, o Multi. Então, retiram no balcão de atendimento a pulseira e o mapa que indica a localização dos coelhos em busca do prêmio. Cada um deles possui um QR Code, que deve ser escaneado para indicar se ele possui o ovo premiado ou não. Ao achar o premiado, o participante recebe um ovo especial. A ação é limitada a uma participação por CPF e a 40 brindes por dia.

ParkShopping Canoas

Inspirada no clássico brinquedo Mr. Potato Head, a atividade propõe que os pequenos ajudem os assistentes do Sr. Coelho a encontrar as partes de um quebra-cabeça que forma a figura do coelhinho. A jornada começa em um ponto de encontro, de onde os participantes partem em busca das peças espalhadas por cinco pontos diferentes do shopping. Em cada parada, haverá diversas opções, mas apenas uma será a correta para completar a silhueta do personagem.

A gincana atenderá até 60 crianças por saída e acontecerá em três horários diários: às 14h, 16h e 18h. Para encerrar a experiência com chave de ouro, o próprio Coelho aparecerá ao final do percurso para interagir e tirar fotos com os participantes. Os ingressos podem ser resgatados gratuitamente por meio do app do mall, o Multi.

Gravataí Shopping



Nos dias 12 e 13 de abril, a partir das 14h, o Gravataí Shopping promove uma programação especial para os pequenos, com pintura facial, piscina de bolinhas premiada, mesas de pintura e cenário temático para fotos. No domingo (13), além das atividades iniciadas às 14h, haverá a chegada do coelhinho da Páscoa, das 16h às 17h. Para participar da piscina de bolinhas, é necessário realizar cadastro no local da ação. As demais atividades são livres.