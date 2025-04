A nova turnê JV30, do cantor

Jorge Vercillo,

passará pela cena cultural de Porto Alegre na noite deste sábado. A partir das 21h30min, o público poderá assistir uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira, em show no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos estão esgotados. Com uma trajetória de mais de 30 anos, Jorge Vercillo já lançou 15 álbuns inéditos e conseguiu conquistar prêmios prestigiados ao longo de sua carreira, como o Grammy Latino. Na apresentação deste sábado, o cantor pretende interpretar grandes hits de sua carreira, como Que Nem Maré, Homem Aranha, Monalisa e Final Feliz, entre outros clássicos.

Neste sábado, a partir das 19h30min, a

Filarmônica OntoArte Recanto Maestro

(FORMA) deve inaugurar sua temporada de 2025 com uma apresentação no Auditório da Antonio Meneghetti Faculdade (estrada Recanto Maestro, 338 - São João do Polêsine). A venda de ingressos ocorre no palco Bell'Anima, no valor de R$ 50,00, presencialmente no dia do concerto. O concerto, regido pelo maestro Antônio Carlos Borges-Cunha, contará com a participação do pianista Ney Fialkow, acompanhado por um time de seis solistas vocais. Além disso, o show também deve ter a presença do Coro Ópera Estúdio da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e do Coro de Câmera da UFSM. No total, serão mais de 80 artistas no palco. O repertório selecionado é quase que inteiramente composto por obras de Beethoven, considerado um dos mais importantes compositores de todos os tempos.

Neste sábado, será inaugurado o

Instituto Brasa Zona Norte

(rua Baltazar de Oliveira Garcia, 430), novo espaço cultural localizado no bairro Sarandi de Porto Alegre. O local, desenvolvido em uma das localidades mais afetadas pela enchente que assolou o estado do Rio Grande do Sul em 2024, pretende representar uma união de cultura, educação e acolhimento e auxiliar a reconstrução da vida em comunidade da região. Em seu evento de inauguração, que terá início às 10h deste sábado, o novo instituto já pretende apresentar algumas de suas primeiras atividades - que terão entrada gratuita, mas com vagas limitadas por ordem de chegada. Além do lançamento da exposição Recomeço, da artista plástica Isabel Ferreira, também serão ministradas oficinas de desenho, finanças, decoupage, inglês e violino, essa última com a presença da musicista Luiza Czeczelcki.