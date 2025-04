Fábio Del Re discute memória em nova exposição fotográfica no V744atelier

O V744atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744) promete promover, nesta sexta-feira (11), uma nova edição de seu projeto Conversa com o Artista. Desta vez, o convidado é o fotógrafo Fábio Del Re, que deve discutir, junto da jornalista Luísa Kiefer, sua produção mais recente Acordei ontem, Ainda era hoje. O evento tem entrada franca, e se inicia às 18h30min. A mostra de Del Re, que permanece em exposição no atelier até o dia 26 de abril, reúne uma série de trabalhos fotográficos que pretendem explorar temáticas como a memória, o esquecimento e o tempo. Em sua nova fase, o artista propõe uma produção que carrega um olhar introspectivo, sensível para questões como o abandono e a perda de identidade.De acordo com o fotógrafo, a produção que compõe essa exposição é importante não apenas para sua trajetória profissional, mas para sua vida pessoal também. "Estou fazendo um trabalho que internamente está mexendo muito comigo”, afirma.