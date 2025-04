 Nei Lisboa interpreta show acústico Cantiagualha no Teatro do CIEE (rua Dom Pedro II, 861). Sábado, às 20h. Entre R$ 50,00 e R$ 140,00 no PagTickets.

 Ale Ravanello & Banda tocam no Grezz (rua Almirante Barroso, 328), às 21h de sábado, dentro da série A História do Blues. Entre R$ 25,00 e R$ 40,00 no Sympla.

 Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 895) recebe espetáculo musical Broadway Nights às 19h de domingo. A partir de R$ 70,00 no Sympla.

 Adriana Deffenti e Paulo Gaiger em show gratuito no sábado, às 18h, na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943). Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da instituição.

 Rock n' Bira leva banda autoral Hit The Noise e tributos a Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd e Metallica ao Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) no sábado, às 23h. R$ 109,00 no Sympla.

 Bruna Louise e seu show de comédia O que passa na cabeça dela? na Fundação Casa das Artes (Mal. Floriano, 1.229 - Caxias do Sul), às 22h30min de sábado, e no ParkShopping Canoas (av. Farroupilha, 4.545 - Canoas), às 19h de domingo. A partir de R$ 40,00 no MinhaEntrada.

 André Loss em recital de piano no domingo, às 18h, na Casa da Música (Gonçalo de Carvalho, 22).R$ 40,00 pelo pix [email protected]

 Instituto Ling (rua João Caetano, 440) promove show gratuito de bossa nova de Alaíde Costa às 19h de sábado. Intervenções artísticas ao vivo de Mitti Mendonça. Ingressos mediante reserva antecipada no site da instituição.

 Fotógrafo Fábio Del Re debate exposição Acordei ontem, Ainda era hoje em conversa no V744atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744) na sexta-feira, às 18h30min. A entrada é franca.

 Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) sedia 3ª Mostra de Dança com espetáculos na sexta-feira e no sábado, às 19h. A partir de R$ 30,00 no site do espaço.

 Show do conjunto de rap Febre 90s é atração de sexta-feira no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), às 23h. A partir de R$ 90,00 no Sympla.

 Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190) promove Visita Fotocultural Guiada às 10h de sábado. Mediação de Fábio Lázzari e Nilton Santolin. Gratuito, sem inscrição prévia ou equipamento necessário.

 Peça Da Sempre Tua encerra temporada no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n), de sexta-feira a domingo, sempre às 19h. R$ 80,00, com opções de meia entrada, no site do Theatro São Pedro.