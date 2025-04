Em Torres, UCS inaugura nova sede nesta sexta-feira

A UCS Torres inaugura sua nova sede nesta sexta-feira (11), com localização privilegiada na principal via de acesso ao município (Rua Universitária, nº 500, junto à rótula da Avenida Castelo Branco). O espaço ampliado - que passou dos 300 m² do prédio anterior para 700 m² no novo endereço - pretende contribuir com o desenvolvimento local, incrementando a atuação em ensino, extensão e a acolhida de projetos no Litoral Norte, onde instalou a unidade universitária de Torres em 2019.

O novo prédio conta com auditório para eventos e salas de aula climatizadas e com recursos tecnológicos, além de outros ambientes de estudo e interlocução com os alunos e a comunidade. Entre as novidades e projetos previstos para a unidade está a abertura de cursos de pós-graduação lato sensu em áreas como Construção Civil (MBA) e Urgência e Emergência (Especialização); a implantação do programa UCS Sênior, com foco em educação, longevidade e envelhecimento ativo; e a ampliação do portfólio de cursos de extensão e mestrado.

Desde o primeiro vestibular para 17 diferentes graduações na modalidade a distância, em 2020, que já oportunizaram a formação de 149 profissionais para o mercado, a evolução na oferta de ensino na UCS Torres incluiu cursos de pós-graduação lato sensu, com especializações, e stricto sensu, a partir de mestrados. Concomitante, a instituição desenvolve no município um número expressivo de atividades de extensão, com cursos que fortalecem e dinamizam a relação com seus mais diversos públicos.

A novidade simboliza, também, a ampliação do relacionamento comunitário, conforme avalia o reitor Gelson Leonardo Rech, ao falar sobre a nova sede que será inaugurada nesta sexta-feira. "Reforçamos nosso compromisso com a comunidade do Litoral Norte e a dedicação à capacitação das pessoas para o desenvolvimento da região, o que passa pela difusão do conhecimento", pontua.