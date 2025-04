Imas vai gerir o hospital de Tramandaí por mais cinco anos

O Hospital Tramandaí seguirá sendo gerido pelo Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão (Imas) pelos próximos cinco anos. A cerimônia que marcou o ato de assinatura com a Secretaria da Saúde foi realizada nesta segunda-feira (7) e contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza e da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A casa de saúde, que pertence ao governo do Estado, é administrada pelo Imas desde junho de 2024. O novo contrato prevê a prestação do serviço pela entidade por mais cinco anos, podendo ser prorrogável por mais cinco. O contrato prevê um valor de repasse anual de R$ 63,9 milhões, sendo R$ 38,7 milhões em incentivos estaduais.

O governo do Estado investiu na reforma do telhado e do piso do hospital, o que permitiu a reabertura do Centro Obstétrico, que é referência para gestação de alto risco. Em janeiro de 2025, o Estado também aportou R$ 1,2 milhão para aquisição de um tomógrafo para a instituição, atendendo à demanda de 23 municípios do litoral.

O Hospital Tramandaí conta com 131 leitos SUS de internação, sendo habilitado como Centro de Atendimento de Urgência Tipo III aos pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), Hospital Dia - Aids, serviço hospitalar para tratamento da Aids, laqueadura, vasectomia, UTI Adulto Tipo II e UTI Neonatal Tipo II. Possui ainda as especialidades de neurocirurgia, traumatologia e ortopedia, pneumologia, nefrologia e obstetrícia, entre outros.

"Esse contrato significa uma virada de página para o Imas e o Hospital Tramandaí, garantindo segurança jurídica e previsibilidade financeira para novos investimentos", afirmou a superintendente de Planejamento do Imas, Patrícia Paladini.