Após nove anos, Santa Maria volta a ter Festival de Balonismo

A cidade de Santa Maria, na região central do estado, promove o Festival de Balonismo, um evento que tem como objetivo fomentar o turismo regional através das apresentações de balões de ar quente de diferentes formatos. O festival, que iniciou na quinta-feira (10), conta também com atrações artísticas, feiras de produtos artesanais e praça de alimentação, e a expectativa da prefeitura é receber cerca de 50 mil pessoas até o dia 13 de abril.

O secretário de Turismo Ewerton Falk conta que o último festival aconteceu em 2016, e foi interrompido devido aos altos custos investidos pela prefeitura. Ele explica que sua retomada só foi possível devido à parceria estabelecida com o setor privado, que organiza e patrocina o festival. "Nós ajudamos arrumando o local, garantindo a segurança com a sua estrutura de serviço público. E abrimos para que a iniciativa privada pudesse vender cotas de patrocínio. Cada balão que vai subir é 100% patrocinado junto com a empresa promotora", diz. Ele complementa explicando que os lucros das vendas dos ingressos para voar nos balões serão revertidos às empresas produtoras.

Através do evento, o secretário afirma que o propósito é resgatar e promover o bem-estar da comunidade santa-mariense, mas também movimentar a economia local. "A nossa secretaria tem a missão de trazer o turismo como uma nova fonte de renda, de prosperidade, de desenvolvimento econômico. Para isso, nós precisávamos de uma ação impactante e, para a minha felicidade, as condições de viabilidade do projeto se proporcionaram", diz animado.

São 11 balões sendo expostos no festival, dentre eles o Balão Babycar e o Balão Palhaço. Cada um deles custa R$ 15 mil, e o valor envolve tanto a compra e consumo de gás quanto a remuneração dos pilotos. O acesso ao evento é gratuito, porém àqueles que queiram voar em um dos balões, os valores dos ingressos custam entre R$ 500 e R$ 550.

O evento ocorre na Área verde do Residencial Lopes, no bairro Pinheiro Machado. Na sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13) o evento iniciará a partir das 6h30. Durante este horário, os balões partirão dos bairros da cidade, que serão definidos duas horas antes, a depender das condições climáticas. Nos mesmos dias, ocorre a abertura das atividades ao público às 9h, e às 17h os voos partem novamente dos bairros, ainda indefinidos. Nos dias 11 e 12, a partir das 20h30, ocorre o Night Glow, um show de fogos com todos balões inflados no local do evento. Além disso, o festival contará com shows de bandas locais e uma carreata de fogos pelas ruas da cidade. O encerramento será às 22h, com exceção de domingo, que encerra às 20h.