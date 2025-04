Garibaldi se prepara para receber o Festival do Grostoli no fim do mês

A cidade de Garibaldi se prepara para receber novamente um dos eventos gastronômicos mais saborosos e autênticos do estado. O Festival do Grostoli chega na quarta edição e será realizado nos dias 25, 26 e 27 de abril, em frente à charmosa Igreja São Pedro, no coração do município da Serra Gaúcha.

Com mais de 60 mil visitantes em 2024 e um recorde de 680 mil unidades de grostoli vendidas, o evento se consolida como um dos maiores festivais da culinária italiana no Rio Grande do Sul. O grostoli, tradicional iguaria italiana crocante e polvilhada com açúcar, será preparado por 15 comunidades locais, que garantem o frescor e o sabor único da receita feita na hora.

Além dele, o público poderá degustar uma variedade de delícias nas nove operações gastronômicas confirmadas, que incluem desde risotos e pizzas artesanais até hambúrgueres com massa de grostoli, queijos, polenta, vinhos, espumantes e chope artesanal. A programação contará ainda com intervenções artísticas e culturais, valorizando a música, a dança e as tradições herdadas dos imigrantes italianos que ajudaram a construir a história da cidade.

O evento também celebra um marco histórico: os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Para o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, o festival é mais do que um encontro gastronômico — é uma homenagem às raízes que moldaram a cultura da região. "É uma festa que une passado e presente em torno do sabor, da alegria e da identidade do nosso povo", destaca o gestor.