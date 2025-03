Com turismo em alta, Garibaldi apresenta planos para 2025

Embalada pela comemoração dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, a prefeitura de Garibaldi consolidou o calendário de eventos de 2025. Após um bom fluxo de turistas no ano passado - foram 22% a mais de visitantes em relação à 2023 - a ideia do município da Serra Gaúcha é ter festividades ao longo de todo o ano, a fim de movimentar o trade turístico e atrair diferentes públicos.

Em visita ao Jornal Cidades, o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, e a secretária municipal de Turismo e Cultura, Lina Berto Furlanetto, falaram sobre os planos da cidade no setor. Segundo a secretária, a consolidação do calendário de eventos em 2025 promete oferecer aos turistas uma visão mais ampla do que será oferecido na cidade. "Corrigimos alguns pontos negativos do ano passado para esse. Queremos ter, em média, uma festa por mês em Garibaldi", explica, ao citar que, nesta sexta-feira (21), ocorre o Garibaldi Vintage, no Centro Histórico da cidade, que rememora passagens na cidade entre as décadas de 1920 e 1960.

Para o prefeito, a cidade está ingressando em um momento importante de crescimento, tanto no urbano quanto do rural. Para Chesini, é fundamental a prefeitura manter a identidade da cidade frente ao progresso no setor turístico. "Nós recebemos alguns projetos recentemente para a construção de loteamentos na cidade. Porém, é preciso fazer escolhas, e resolvemos não aceitar. Inclusive, estamos evitando liberar alvarás em áreas que são consideradas turísticas para negócios que não sejam dessas áreas", explica.

Na visão do gestor, a manutenção do Centro Histórico é fundamental para manter a identidade de Garibaldi, que tem cerca de 35 mil habitantes. Com um terço da área pertencente ao Vale dos Vinhedos, o município vê as cidades vizinhas, como Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, por exemplo, como indutoras do turismo local. "Somos complementares, não rivais", afirma.

Segundo Chesini, uma preocupação da cidade - e da prefeitura - é aumentar o número de leitos em hotéis e pousadas. Atualmente, são 532 vagas disponíveis, mas há 21 projetos em tramitação junto ao Executivo municipal para a construção de hospedagens. O prefeito salienta que, quando finalizados, os empreendimentos farão Garibaldi subir a oferta para mais de 1,7 mil vagas.

Conhecida como a capital brasileiro do espumante, a cidade serrana tem empresas de renome nacional e internacional que se instalaram para produção e comércio dos produtos. A cidade também tem um dos principais eventos do setor, a Fenachamp, que ocorre em outubro deste ano. Nesta proposta, haverá a produção de um espumante exclusivo para a comemoração dos 150 anos da imigração italiana no RS, com data de lançamento ainda a confirmar.