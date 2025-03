Antigo avião da Varig vai se tornar memorial na Serra Gaúcha

A cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, receberá um novo atrativo turístico: o Complexo Turístico Boulevard Varig Vive, um memorial dedicado à Viação Aérea Rio-Grandense (Varig), que será estabelecido ao lado do Boeing 727. No fim de fevereiro, a prefeitura entregou ao presidente da associação Varig Vive e ex-funcionário da empresa, Oscar Bürgel, a última licença de instalação que autoriza o início das obras do complexo.

A principal atração será o Boeing 727 PP-VLD, que foi adquirido em 2020 por Bürgel, antigo engenheiro de voo, através de um leilão. Por ter sido convertido em cargueiro após 18 anos de voos comerciais, o avião passou por restaurações, como os tecidos das poltronas dos pilotos na cabine de comando, que foram restauradas com tecido original, usados pela Boeing.

O objetivo do empreendimento é preservar a memória da primeira companhia aérea brasileira, fundada em 1927 em Porto Alegre e que operou até o ano de 2006. A exposição contará com experiências imersivas para os visitantes, como equipamentos de simulações de voo dos aviões da época e a entrada na cabine do avião. Além do memorial, haverá um boulevard e um hotel, com capacidade para 100 quartos, um centro comercial com opções de gastronomia, lojas e um estacionamento.

foi transportado para Nova Petrópolis por caminhão e com escolta em dezembro de 2021 Atualmente, ele está situado em uma área provisória, às margens da ERS-235. Bürgel explica que, à época, houve dificuldade para a realização do transporte entre Porto Alegre e Nova Petrópolis. "Os órgãos informavam que as pontes não iam suportar o peso do avião e que isso poderia causar problemas. Apresentamos uma série de documentos, mas eles diziam que não servia, tinha que pesar. Quando aprovava uma, vencia outra, aí pedia para revalidar, mas depois de um tempo conseguimos realizar o transporte", explica. O Boeing, que pesa 40 toneladas, estava localizado em Porto Alegre e. Bürgel explica que, à época, houve dificuldade para a realização do transporte entre Porto Alegre e Nova Petrópolis. "Os órgãos informavam que as pontes não iam suportar o peso do avião e que isso poderia causar problemas. Apresentamos uma série de documentos, mas eles diziam que não servia, tinha que pesar. Quando aprovava uma, vencia outra, aí pedia para revalidar, mas depois de um tempo conseguimos realizar o transporte", explica.

O projeto prevê a geração de 200 empregos diretos e 80 indiretos. A previsão de abertura do complexo é para 2028, e estará localizado na Linha Imperial, em frente ao avião, às margens da ERS-235. No entanto, segundo Bürgel, o memorial pode ser aberto antes, "em um ano e meio a dois", conforme previsão feita por ele - com a inauguração do hotel e do boulevard posteriormente. A prefeitura de Nova Petrópolis destaca a importância do projeto para o município, ressaltando que o Boulevard Varig Vive será um marco turístico e cultural, além de gerar oportunidades econômicas para a região.