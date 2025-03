Nova Petrópolis vai receber novo atrativo com temática automotiva

Para comemorar os 70 anos da cidade, a prefeitura de Nova Petrópolis anunciou a construção de um novo atrativo turístico no município. O parque temático automotivo Model 'A' Village será instalado na localidade de Linha Araripe e tem inauguração prevista para dezembro deste ano.

Trata-se de um parque temático automotivo, projetado para transportar os visitantes diretamente para o início da indústria automotiva. O atrativo irá combinar história, cultura e entretenimento em um ambiente recriado para oferecer uma verdadeira viagem no tempo. Os investimentos devem chegar a R$ 30 milhões, em uma área com mais de 10.000 m² e 2.700 m² de área construída.

A estrutura do parque temático contará com celeiro, museu automotivo e cinema temático, posto de combustível cinematográfico, lojas, cafés, jardins, trilhas e áreas para piquenique, além de área de passeios de carro e trilhas e atividades recreativas para adultos e crianças. Dentre as principais atrações do Model 'A' Village estão previstos museu automotivo com exposições detalhadas sobre vários modelos Ford Model A; amostras do início do transporte coletivo no Brasil com jardineiras de 1924, 1928 e 1932; o primeiro ônibus fabricado no Brasil, apelidado de "Mamãe me leva", dentre outros. O projeto do atrativo turístico Model 'A' Village foi apresentado pelo casal de empreendedores responsáveis pelo atrativo, Andréia e Ronei Ivo Weber.