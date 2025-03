Rolante ganha mapa turístico com indicação de mais de 100 pontos

A cidade de Rolante, no Vale do Paranhana, lançou uma nova ferramenta para impulsionar o turismo local. O mapa turístico do município reúne 118 pontos de interesse, incluindo atrações, hospedagens, restaurantes, lojas e serviços essenciais para o visitante. A iniciativa faz parte do projeto Descubra Rolante, idealizado por empreendedores locais e viabilizado por meio da parceria entre a Sicredi Caminho das Águas e a Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária de Rolante e Riozinho (Acisa).

Além de apresentar os principais atrativos da cidade, o mapa conta com um sistema de numeração e legendas para facilitar a localização. Cada ponto listado traz informações detalhadas acessíveis via QR code, permitindo que os turistas obtenham dados sobre horário de funcionamento, contatos e até mesmo navegação direta por aplicativos de GPS. A identidade visual do projeto, que será aplicada também em materiais promocionais e nos empreendimentos, busca valorizar as riquezas locais e criar um vínculo mais forte entre visitantes e experiências da região.

A iniciativa surgiu da necessidade de fortalecer o turismo em Rolante, atendendo a uma demanda dos próprios empreendedores. O trabalho de mapeamento começou em 2024, com a seleção de locais de interesse. Para ampliar o alcance, uma versão do mapa em outdoor foi instalada na entrada da cidade. Já a versão digital, acessível por QR code e link interativo, possibilita que os visitantes explorem as opções de lazer e serviços diretamente pelo celular.

O lançamento do mapa ocorreu no fim de fevereiro, mês em que Rolante comemorou 70 anos. Além do mapa, o projeto Descubra Rolante conta com um perfil nas redes sociais, onde serão compartilhadas informações sobre pontos turísticos, gastronomia, eventos e curiosidades da cidade. No futuro, a iniciativa também pretende implementar uma sinalização especial em propriedades da Boa Esperança, incluindo os atrativos do Caminho das Pipas, rota que reúne vinícolas, agroindústrias, trilhas e cascatas.