Série B - Dando sequência a 2ª rodada, no sábado, tem Chapecoense x Coritiba, às 16h, Vila Nova-GO x Paysandu, às 18h, Novorizontino x Volta Redonda e Amazonas x Ferroviária, às 19h, e Operário-PR x Goiás, às 20h. No domingo, se enfrentam Athletic-MG x CRB e Remo x América-MG, às 16h, e Botafogo-SP x Atlético-GO, às 19h.

Série C - No domingo, às 16h, o Caxias recebe o Floresta-CE.

Futebol feminino - Pela 4ª rodada, os gaúchos jogam no sábado: Cruzeiro x Juventude, às 15h; Grêmio x Bahia, às 16h; Fluminense x Inter, às 17h.

Fórmula 1 - O Grande Prêmio do Bahrein acontece entre sexta e domingo, em Sakhir. Será a quarta etapa da temporada. Os treinos livres vão até às 9h30min de sábado. Já a classificação ocorre às 13h. No domingo, a atração principal. A corrida está marcada para as 12h.

Copa do Mundo - O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, aproveitou o Congresso da entidade, nesta quinta-feira, para anunciar uma proposta à Fifa: que a Copa de 2030 seja realizada com 64 seleções. A ideia é pontual, voltada para o Mundial que marcará o centenário do torneio. Até por isso, a Fifa definiu que jogos da primeira rodada acontecerão em Argentina, Uruguai e Paraguai. Depois, o restante do torneio vai se espalhar por Portugal, Espanha e Marrocos.