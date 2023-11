Grêmio perde chance de encostar na liderança e decepciona 50 mil torcedores

A torcida gremista fez sua festa no domingo (12) na Arena e bateu recorde de público no Campeonato Brasileiro. Mais de 50 mil fanáticos apoiaram a equipe durante os 90 minutos, mas. Mesmo com um homem a mais durante quase toda a partida, o ataque tricolor criou poucas chances e não levou muito perigo ao goleiro Cássio., o torcedor gremista, que não vê o time conquistar o Brasileirão desde 1996, criou grande expectativa, mas a. O Grêmio volta a campo após a Data Fifa contra o Atlético Mineiro, o Galo, no próximo dia 26.