Grêmio perde para o Corinthians em casa e fica a três pontos do líder do Brasileirão

Mesmo com o apoio dos 50 mil tricolores presentes na Arena, o Grêmio não conseguiu a sexta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, sendo superado pelo Corinthians, pelo placar de 1 a 0. Com o revés, os gaúchos perderam a oportunidade de igualar a pontuação do líder e encerram a 34ª rodada na terceira colocação, com 59 pontos, três a menos do Palmeiras.

Em um começo quente, o jogo ganhou outra cara aos 10 minutos, quando Bruno Mendez exagerou na força ao acertar um carrinho em Besozzi, na lateral, e recebeu o vermelho direto, após consulta do árbitro no VAR.

Com os visitantes fechados por conta do jogador a menos, os gaúchos pressionaram o tempo inteiro. Aos 23 minutos, Suárez foi lançado por trás da defesa e cruzou para Galdino completar. O gol, no entanto, foi anulado, porque o uruguaio estava impedido.

LEIA MAIS: LeBron marca 32 pontos e Lakers quebra série negativa ao vencer o Phoenix Suns na Copa NBA

Mesmo em cima, os mandantes foram desatentos na primeira chegada corintiana, aos 31. Bruno Alves cortou mal o escanteio, e Lucas Veríssimo cabeceou de volta para grande área, onde estava Romero, livre de marcação, para bater de primeira e abrir o placar para os paulistas.

Aos 45, Villasanti fez falta pela intermediária e foi advertido com o cartão amarelo. Foi o terceiro do paraguaio, que está suspenso, e não encara o Atlético-MG na próxima rodada. Nos acréscimos, Galdino teve a melhor chance dos mandantes na primeira etapa, ao sair cara a cara com Cássio no contra-ataque, e finalizar sem força, na direção do goleiro alvinegro.

Na volta do intervalo, Suárez quase empatou o confronto aos 3 minutos. De falta, o camisa 9 buscou o ângulo, mas parou em Cássio, que voou para fazer uma grande defesa. Depois, aos 17, André recebeu cruzamento preciso de Reinaldo, e subiu livre para cabecear rente à trave, para fora.

Em cima, os comandados de Renato Portaluppi encontraram dificuldades para furar a retranca adversária, e viram sua vida piorar quando Bruno Alves errou a bola e acertou um carrinho em Fagner, e recebeu o segundo cartão vermelho direto da partida.

Com dez contra dez, os espaços apareceram mais, e Romero quase ampliou aos 42, ao receber belo passe pela esquerda da área, e bater cruzado, parando em Grando, que bem posicionado, encaixou o chute. Logo em seguida, Suárez achou Gustavo Martins em um cruzamento pela direita, mas o jovem não cabeceou como queria, mandando para fora a finalização.

Após dez minutos de acréscimo, o árbitro encerrou o duelo aos 55 minutos. Agora, o foco gremista está na pausa para a Data Fifa, e no confronto com o Galo, fora de casa, no dia 26 deste mês, após a volta da parada internacional.

LEIA MAIS: Bia Haddad vence fácil e Brasil confirma vitória sobre Coreia do Sul na Billie Jean King Cup

Grêmio (0) Gabriel Grando; João Pedro (Fábio) (Gustavo Martins), Bruno Alves, Kannemann (André Henrique) e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino (João Pedro Galvão), Suárez e Besozzi (Ferreira). Técnico: Renato Portaluppi.

Corinthians (1) Cássio (Carlos Miguel); Bruno Mendez, Lucas Veríssimo e Caetano; Fagner, Maycon, Renato Augusto (Gabriel Moscardo), Giuliano (Matheus Araújo) e Matheus Bidu; Ángel Romero (Ruan) e Wesley (Gustavo Mosquito). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima.