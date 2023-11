Beira-mar de Torres é atingida por vazamento em unidade de esgoto da Corsan

Um vazamento de esgoto entre a Prainha e a Praia Grande em Torres, um dos cartões postais do balneário mais bonito do Rio Grande do Sul e do Sul do Brasil, chamou a atenção de moradores neste domingo (5). O resíduo saía por um cano da Elevatória de Esgoto Bruto (EEB-3), uma pequena instalação da Corsan, companhia privatizada este ano e que é responsável pelo serviço na cidade. O esgoto encharcou a vegetação, na lateral da estação, formando poças em alguns pontos, e descia rumo à praia (foto). Com a ressaca, a água do mar bate bem perto do ponto da EEB-3. Segundo moradores, um técnico da empresa foi ao local para consertar o problema que teria atingido uma boia. A prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi à estação para acompanhar o reparo. Questionada se a empresa de saneamento pode sofrer alguma penalidade pelo vazamento e danos à praia, a prefeitura disse que terá de verificar com a pasta nesta segunda-feira (6).