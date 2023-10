Prefeitura de Garibaldi realiza distribuição de camélias neste sábado

Em comemoração ao aniversário de 123 anos de Garibaldi, a prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), distribuirá mudas de camélia neste sábado (21), das 8h às 12h, na Praça Loureiro da Silva (Praça das Rosas). No próximo dia 28 de outubro, a ação ocorre novamente no mesmo horário e local. De acordo com a Lei nº 63 de 2021, Garibaldi possui uma flor símbolo, a camélia, que pode ser encontrada em todo o território garibaldense, especialmente ao lado de construções religiosas no interior da cidade. Será limitada uma muda por pessoa que estiver no local.