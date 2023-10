Abertura da Campanha de Multivacinação movimenta Porto Alegre neste sábado

Neste sábado (14), teve início a Campanha Nacional de Multivacinação., Porto Alegre tem como objetivo atualizar a carteira vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos. De acordo com informações da prefeitura da Capital, a parcial até às 18h indicava a aplicação de 1.396 doses e 1.397 crianças e adolescentes com situação vacinal avaliada. A Esplanada da Restinga, US Bom Jesus, US Farrapos, CF 1º de Maio, CF Santa Marta, US São Carlos, US Rubem Berta e US Tristeza atenderam o público das 10h às 19h. Neste ano, o Dia D de Multivacinação será em 21 de outubro, quando todas as unidades de saúde estarão abertas na Capital. Já a Campanha Nacional de Multivacinação ocorre até o dia 28, com imunização em outros locais.