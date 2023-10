Terremoto que atinge o oeste do Afeganistão deixa mais de dois mil mortos

Um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter atingiu o Afeganistão no sábado (7), deixando mais de 2 mil mortos. A escala usada para medição indica que o terremoto causa destruição em um raio de até 100km do seu epicentro, localizado na área rural do oeste do país, na província afegã de Herat. Os vilarejos da região foram dizimados, destruindo lares e infraestruturas e levando a população a usar pás na busca de mais desaparecidos nos destroços. Este é o terceiro maior terremoto que atinge o Afeganistão. Grupos de resgate e de auxílio estão sendo direcionados para auxiliar os atingidos, com água, alimentos e medicamentos. A população afegã sofre com uma série de terremotos que atingem o local, deixando-os desabrigados e vulneráveis. O número total e mortos e de afetados ainda é incerto, mas se estima que mais de quatro mil pessoas foram afetadas e estão recebendo auxílio das Nações Unidas.