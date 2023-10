Armênia entra no tratado que pede a prisão do presidente Putin

A ratificação do tratado da Tribunal Penal Internacional (TPI), realizado no parlamento armênio nesta terça-feira (3),do órgão. Por conta disso, as decisões acordadas pela corte devem ser acatados, incluindo os mandatos de prisão. No dia 17 de março de 2023 o TPI emitiu um mandato de, sendo acusado de crimes de guerra e suspeita de deportação ilegal de crianças da Ucrânia. Desta forma, todo os países membros do TPI possuem a obrigação de prender Putin - como foi o caso daem julho deste ano, em que o presidente russo enviou um representante para o evento. Esta medida contraria os interesses russos, levando o