Equipes encontram centenas de corpos em praia na Líbia uma semana após enchentes

ocasionada por enchentes e agravada pelo rompimento de duas barragens, socorristas dizem ter encontrado cerca de 400 corpos em uma praia do país africano. Alguns estavam em uma caverna subaquática havia dias., ao jornal local Times of Malta na noite da última sexta-feira (15). "A equipe se deparou com uma caverna meio submersa e, dentro dela, encontrou sete corpos que incluíam corpos de três crianças", afirmou. Depois,, que seguem sendo retirados do local.