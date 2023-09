Macron visita Bangladesh para assinar acordos bilaterais e se diz como uma terceira via de aliança

O presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma visita oficial à Bangladesh, e se encontrou com a primeira ministra bengalesa, Sheikh Hasina. Ambos participaram de uma cerimônia para a assinatura de acordos bilaterais dentro da Estratégia do Indo-Pacífico, incluindo trocas de tecnologia, energia e engenharia, incluindo tecnologia de satélites. Durante as negociações, a Macron também anunciou a contribuição de 1 milhão de euros para o Programa Alimentar Mundial em Bangladesh. A França chegou no país se apresentando como uma terceira via para as influências dos Estados Unidos e da China na região do Pacífico, chamadas de "imperialistas" pelo presidente francês. “Em uma região que enfrenta o novo imperialismo, queremos propor uma terceira via, sem intenção de intimidar nossos parceiros ou de os conduzir a um esquema insustentável”, disse Macron, em inglês.