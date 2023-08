Grupos civis do Gabão celebram tomada de poder pelos militares

O resultado das eleições da República Gabonesa, que ocorreram na última quarta-feira (23), anunciaram como vencedor Ali Bongo, reeleito após as eleições de 2009, e filho do presidente anterior, que permaneceu vigente por 41 anos. Na manhã desta quarta-feira (30), militares apareceram ao vivo nas emissoras do país, anunciando a prisão domiciliar do presidente, a tomada de poder e o fechamento das fronteiras. No anúncio feito pelos oficiais das Forças Armadas do Gabão, foi declarado que estava colocando fim ao regime vigente, e declarando as eleições como não legítimas. Grupos civis gaboneses foram vistos nas ruas após o pronunciamento, celebrando a tomada do poder e com bandeiras do país.

