Grenal Solidário arrecada alimentos e sorteia camisas assinadas pelos jogadores

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) promoveu na última semana o Grenal Solidário, uma ação social que arrecadou 1.170 kg de alimentos não perecíveis para serem entregues a entidades filantrópicas selecionadas em todo o Estado. A iniciativa ocorreu durante a 3ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho Integrada (Sipat). Os donativos foram arrecadados por diversas unidades da Fase no RS, e as duas que mais arrecadaram irão receber camisetas oficiais da dupla Grenal para serem sorteadas entre os participantes da campanha. Os vencedores ainda serão contemplados com dez ingressos para um jogo do tricolor na Arena, e outros dez para uma partida do colorado no Beira-Rio. Pelo lado do Inter, o Centro de Atendimento em Semiliberdade (CAS) de Uruguaiana garantiu o primeiro lugar e receberá a camiseta e os ingressos. Já pelo lado do Grêmio, foi o CAS de Caxias do Sul que alcançou a primeira posição.