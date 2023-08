Arte sacra no extremo-sul de Porto Alegre abrirá ao público

Trata-se da inauguração da reforma e decoração artística

Os fiéis e moradores do extremo-sul da Capital, tão distantes geograficamente do circuito cultural e artístico da cidade, estão prestes a poder desfrutar, a poucos passos de casa,do quase sesquicentenário templo localizado no Bairro Belém Novo, a ser realizada no próximo sábado (19), a partir das 10h, com a presença do arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, e do Prefeito Municipal, Sebastião Melo.– teve sua pedra fundamental da construção lançada em 1876 –O projeto artístico é o maior trabalho sacro completo realizado nos últimos anos na Arquidiocese de Porto Alegre.