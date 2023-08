Espanha vence Suécia e vai à final da Copa do Mundo feminina pela primeira vez

A Espanha venceu Suécia por 2 a 1, com gols marcados na reta final do jogo, fez história eque se enfrentam na quarta-feira (16) na outra semifinal. A partida, que terminou na manhã desta terça-feira (15), no horário do Brasil, marcou a despedida das craques suecas da competição.A atacante Salma Paralluelo marcou o primeiro gol espanhol aos 35 do segundo tempo, com um chute de direita após cruzamento de Jennifer Hermoso. Rebecka Blomqvist empatou para a Suécia nos últimos minutos da partida, mas em seguida a lateral esquerda Olga Carmona recuperou a vantagem para as espanholas e fez o segundo gol.. Deitadas no chão, as suecas choraram ao verem o final do sonho de disputar a final.