Terminal Parobé é entregue revitalizado à população

O prefeito Sebastião Melo vistoriou, nesta sexta-feira (4), o Terminal Parobé, no Centro Histórico, que passou por revitalização. O ponto de embarque e desembarque de passageiros recebe cerca de 64 mil pessoas por dia e atende aos usuários do transporte com 38 linhas que levam à Zona Norte. Melo esteve no local acompanhado de secretários e a equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). No local foi feita a reforma completa do banheiro, qualificação das áreas internas em que ficam os operadores, limpeza e manutenção da cobertura, calhas e sistema de esgotamento de água pluvial, manutenção de piso externo, instalação de piso podotátil, limpeza geral e modernização da comunicação visual, com a qualificação das placas e informações das linhas que atendem no terminal. Também foi feita a substituição de cerâmica artística por mural em grafite.