Incêndios florestais em Portugal retiram milhares de pessoas de suas casas

A região sul de Portugal está lidando com incêndios florestais que já. O incêndio, que já dura por quatro dias, iniciou localizado principalmente na cidade de Odemira, mas percorreu até a região de Algarve, grande ponto turístico. O corpo de combate já mobilizou centenas de bombeiros, no entanto, as atividades de contenção e de. Este episódio é semelhante ao que ocorreu na, nae em outros países europeus. O fenômeno está atrelado à onda de calor que está afetando o sul do continente europeu desde o início do verão no hemisfério norte.