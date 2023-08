Reunião para debater paz na Guerra na Ucrânia termina sem resoluções

A Arábia Saudita sediou, no último final de semana (5 e 6), umque iniciou em fevereiro de 2022. A reunião ocorreu na cidade de Jedaah, juntando líderes e diplomatas, incluindo uma comissão brasileira liderada por Celso Amorim. Apesar de representantes de Kiev terem estado presentes,, o que foi tomado como ofensa pelo ministro das Relações Exteriores russo. De acordo com Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano, o debate representou avanços e comentou que países estavam de acordo com apontamentos da ONU de soberania. A delegação da Ucrânia levou para a mesa de debates o, já apresentado por Zelensky, que inclui tópicos de segurança, de libertação de ucranianos presos na Rússia, de retirada de tropas e de criação de um tribunal ad hoc (tribunal temporário para julgar caso específico) para crimes russos.