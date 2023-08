Profissionais da educação realizam protesto em frente ao Ministério da Educação

Trabalhadores da área de educação se reuniram em frente ao Ministério da Educação, em Brasília, para ato de protesto. Nesta quarta-feira (9), os manifestantes pediram a revogação do decreto que sancionou o Novo Ensino médio, exigiram que os órgãos atendessem a Lei do Piso Salarial Nacional para Profissionais do Magistério Público, mais investimentos na área, entre outras reinvindicações - junto ao ato, foi entregue um ofício pedindo a revogação do Novo Ensino Médio. A grande maioria dos presentes eram filiados Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Ato tem relação com os resultados da Consulta Pública para Avaliação e Reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio divulgado pelo MEC. Segundo o presidente da CNTE, "o relatório do MEC sobre a consulta pública do NEM, divulgado no último dia 7, atende às demandas levantadas pelo movimento Revoga NEM, apontando a necessidade de enviar um Projeto de Lei ao Congresso Nacional." Houve também a participação de artistas de percussão.