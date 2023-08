Terceiro melhor hotel do mundo recebe homenagem em Gramado

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, e o vice-prefeito, Luia Barbacovi, estiveram nopara entregar uma homenagem do Poder Executivo ao empreendimento pela premiação como 3º melhor do mundo e 1º do Brasil e da América do Sul.. Quem recebeu a placa foi o proprietário do hotel, Jonas Tomazi. O Hotel Colline de France buscou inspiração na França, desde sua arquitetura até os pequenos detalhes, para encantar e proporcionar aos seus hóspedes uma viagem a este país que é sinônimo de sofisticação.