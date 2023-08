Unisinos forma primeira turma do curso de Medicina

A Unisinos forma, neste sábado (12), a primeira turma do curso de Medicina. Por se tratar da primeira turma, a formatura dos 55 médicos tem um significado especial para a Unisinos. “Essa formatura é a realização de um projeto gestado há mais de dez anos e que irá culminar na atividade desses profissionais. Tenho tranquilidade em conferir grau a esses alunos, pois sei do seu empenho, responsabilidade ética e habilidade em bem utilizar dos recursos tecnológicos como aliados no melhor atendimento à saúde familiar”, aponta o reitor da Unisinos, padre Sergio Mariucci. Por meio de estágios, práticas hospitalares e contato com pacientes desde o primeiro semestre, os formandos vivenciaram diversas situações reais da profissão. Os estágios foram realizados em hospitais de São Leopoldo, Gravataí, Esteio, Canoas, Sapucaia e Porto Alegre.