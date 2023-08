Descoberto fóssil de "preguiça gigante" no Pará

A paleontologia é uma ciência que resgata informações de milhões de anos de evolução. O conhecimento dos seres que já passaram pela Terra ajuda a compreender como a vida surge e desaparece do planeta. O estado do Pará ainda apresenta poucos registros fósseis de animais, espécies extintas e viventes, principalmente em ambientes de cavernas, que não sobreviveram a eventos de extinção. Mas um projeto financiado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) vem trazendo novas descobertas, como a que mostra a presença de “preguiça gigante” que viveu no município de Aveiro. Em 2019, através da parceria entre a Fapespa e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), foi aprovado o investimento na proposta “Contribuições ao estudo dos mamíferos do final do Quaternário aplicado métodos arqueológicos de escavação”, liderado pelo biólogo e paleontólogo Elver Mayer, que também é professor e pesquisador da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).