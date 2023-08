Igreja Nossa Senhora de Belém, no Extremo-Sul da Capital, será entregue à comunidade no sábado

Os fiéis e moradores do Extremo-Sul de Porto Alegre estão prestes a desfrutar da nova e restaurada Igreja Nossa Senhora de Belém, uma das mais antigas da cidade. A inauguração do conjunto neogótico do quase sesquicentenário templo localizado no bairro Belém Novo ocorre neste sábado (19), às 10h, com a presença do arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler e do prefeito Sebastião Melo (MDB).



O projeto artístico é o maior trabalho sacro completo realizado nos últimos anos na arquidiocese de Porto Alegre. Foi idealizado pelo pároco padre Tiago Francesco Escouto e pelo especialista em arte sacra Ermindo Schuh, e executado em algumas etapas desde 2018.



Na segunda etapa do projeto, anterior à conclusiva, quando foram contemplados os trabalhos de reforma e decoração do teto da igreja, a comunidade recebeu em janeiro de 2022, uma carta do Papa Francisco com cumprimentos pelos trabalhos realizados.