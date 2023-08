Caminhada para promover o patrimônio histórico movimenta centro de Porto Alegre

Neste sábado (19), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) promoveu uma caminhada pelo Centro Histórico da Capital com o objetivo de promover o patrimônio de Porto Alegre e ampliar o conhecimento dos cidadãos sobre a história da formação das cidades do Rio Grande do Sul através do olhar da Arquitetura e Urbanismo. Com duração de aproximadamente duas horas, a programação faz parte da programação do 5º Dia Estadual do Patrimônio Cultural, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae).

A Caminhada do Patrimônio reuniu cerca de 200 pessoas na tarde deste sábado. Em virtude do grande movimento, o pelotão de motos da Brigada Militar escoltou o público para garantir a segurança da caminhada que saiu do Edifício Ely, na rua da Conceição, nº 283, até a Casa de Cultura Mario Quintana.