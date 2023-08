Grêmio lança nova camisa em homenagem aos 120 anos do clube

A Umbro lançou nesta quarta-feira (23) o novo terceiro uniforme do Grêmio, em homenagem aos 120 anos do clube, a serem completados no próximo mês. Toda preta, a camiseta tem detalhes em marca d’água, com formas intercaladas com o nome “Grêmio” entre si. O uniforme carrega detalhes em ciano, tanto no ombro e na gola, como também nos patrocínios, nome, número e, inclusive, como um detalhe no símbolo do clube, formado apenas por traços em azul com um fundo preto. O calção também em ciano com detalhes pretos nas laterais reforça o contraste e o design moderno da camisa, que remonta às maiores “noites copeiras” que o Grêmio já enfrentou. A nova camisa oficial 3 do Grêmio começa a ser vendida pelo e-commerce da Umbro Brasil e pelas lojas oficiais online do Tricolor a partir desta quarta-feira e nas lojas físicas a partir desta quinta-feira (24).