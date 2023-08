Animais retornam à natureza após tratamento no Zoo da UCS

Animais que recebiam tratamento no Jardim Zoológico da Universidade de Caxias do Sul (Zoo da UCS) retornaram à natureza na região da Serra Gaúcha durante o mês de agosto. Duas corujas suindara (Tyto furcata) e um veado catingueiro (Mazama guazoubira) estavam sob cuidados da equipe do Zoo desde junho. Encaminhadas pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (SEMA), as corujas chegaram ainda filhotes ao Zoo da UCS. Mesmo sem ferimentos, por serem jovens demais, receberam acompanhamentos por cerca de dois meses, até completarem o seu desenvolvimento e estarem aptas para serem reintroduzidas à vida livre, sem os cuidados parentais. Já o veado, encontrado no pátio de uma residência em Caxias do Sul, foi resgatado pela Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM), que o conduziu ao Zoo. O animal chegou lesionado devido a um trauma causado por uma colisão com um muro, segundo a PATRAM. Foram constatadas diversas lesões na face do macho juvenil, que durante sua estadia passou por procedimento cirúrgico para estabilizar os ferimentos e tratamento clínico até que estivesse reabilitado e apto para retornar à natureza.