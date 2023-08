Vaca Supersire produz 82,69 quilos de leite e vence concurso leiteiro

A grande campeã do concurso leiteiro da 46ª Expointer foi a vaca Supersire (box 2038) da granja Ferraboli, de Anta Gorda, com a produção de 82,69 quilos de leite. O resultado foi divulgado na tarde desta terça-feira (29) pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), que promove a competição. A granja também foi vencedora na categoria vaca jovem com Natalia Unix (box 2010), que produziu 78,55 quilos de leite. Após o anúncio das vencedoras, os criadores receberam o tradicional banho de leite (água com cal) na pista do gado leiteiro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os produtores de leite aproveitaram a premiação para reforçar o descontentamento com as medidas do governo, relativas ao leite, que têm trazido uma série de dificuldades para o setor e entraram em pista com uma faixa “Estão matando os produtores de leite será difícil recuperar o setor”.