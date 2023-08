Lula sanciona aumento real do salário mínimo e altera medidas de taxação de imposto de renda

Na última quinta-feira (24), a Medida Provisória (MP) 1.172/23 que, foie, nesta segunda-feira (28), é assinada a sanção do Projeto de Lei de Conversão (PLV) no 15/2023, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em solenidade no Palácio do Planalto, com a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o chefe de estado brasileiro assinou os decretos que oficializam a alteração do valor de salário mínimo acima da inflação, em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2024. Além disso,, fazendo com que. Além de Lira, também compareceram os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Luiz Marinho (Trabalho), Rui Costa (Casa Civil), o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o senador, Jaques Wagner (PT-BA)