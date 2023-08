Cristão protestam contra ataques no Paquistão

Cristãos seguram a cruz sagrada enquanto gritam slogans durante um protesto em Karachi em 26 de agosto de 2023, para condenar o ataque às igrejas no Paquistão. Mais de 80 casas cristãs e 19 igrejas foram vandalizadas num motim que durou horas em Jaranwala, na província de Punjab, no dia 16 de Agosto, depois de alegações de que um Alcorão tinha sido profanado se espalharam pela cidade. O ataque em Jaranwala foi o pior ataque contra cristãos na história do Paquistão. A Conferência Episcopal do país condenou os atos de vandalismo e profanação de igrejas e casas em uma declaração na qual os bispos pediram aos governos federal e provincial interino que tomem medidas severas contra os perpetradores, além de ações para proteger as minorias, e políticas para construir uma sociedade melhor. Os prelados também pediram a reconstrução dos edifícios destruídos e o fornecimento imediato de ajuda financeira às vítimas.