Trump se entrega à Justiça para ser fichado na Geórgia

O ex-presidente Donald Trump se entregou à Justiça nesta quinta (24), em uma cadeia no condado de Fulton, em Atlanta, na Geórgia, estado onde ele foi acusado formalmente na semana passada por tentar subverter o resultado das eleições de 2020 para se manter no poder. A expectativa é que essa seja a primeira vez em que ele será fichado como manda o figurino, incluindo a famosa "mug shot", como é conhecida a foto que as autoridades tiram de acusados por crimes nos EUA. Ele também deve passar por um exame médico e ter suas impressões digitais coletadas. Nesta sexta (25), Trump voltou a publicar uma mensagem no X (ex-Twitter), após ter abandonado a plataforma em janeiro de 2021. Ele divulgou a foto tirada besta quinta-feira, 24, em seu fichamento em uma prisão no condado de Fulton, quando pagou US$ 1 milhão de fiança para ficar livre, durante a investigação de manipulação nas últimas eleições presidenciais que ocorre na Geórgia.